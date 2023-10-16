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على رأس وفد روسي.. لافروف يصل الصين لحضور مبادرة الحزام والطريق

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي - أرشيف
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي - أرشيف Copyright AP/Russian Foreign Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الخارجية الروسية الاثنين وصول وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بكين قبيل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين للعاصمة الصينية لحضور منتدى متعلق بمبادرة الحزام والطريق.

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وذكر حساب الخارجية الروسية على منصة اكس أن لافروف موجود في الصين ضمن وفد روسي.

وتستضيف بكين يومي الثلاثاء والأربعاء ممثلين عن 130 دولة للاحتفال بمرور عقد على إطلاق مبادرة الحزام والطريق التي تعد من المشاريع الجيوسياسية الرئيسية للرئيس الصيني شي جينبينغ بهدف توسيع نفوذ بلاده على الصعيد الدولي.

لكن كل الأنظار ستشخص نحو بوتين الذي أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سانت بطرسبيرغ الشهر الماضي قبوله دعوة شي لحضور منتدى حواري حول المبادرة في بكين.

وتزايد اعتماد الزعيم الروسي على الصين منذ غزو قواته لأوكرانيا المجاورة الذي دفع بلاده إلى عزلة دولية.

ولم يقم بوتين بأي زيارات خارج حدود بلاده منذ الحرب، وتعد رحلته إلى الصين هذا الأسبوع الأولى لدولة كبرى.

وهذا العام ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء حرب أوكرانيا، حيث شكل استيراد الصين للنفط الروسي شريان حياة لموسكو في ظل العقوبات الدولية.

ورفضت الصين إدانة الغزو الروسي في محاولة منها لتقديم نفسها كطرف محايد، لكنها في الوقت نفسه تقدم الدعم الدبلوماسي والمالي الحيوي لموسكو.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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