الموت في مستشفى "الشفاء".. غزاويون يودعون أحباءهم الذين قضوا تحت القصف الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

في مشاهد قاسية، يبكي الأهالي في غزة أحباءهم وذويهم الذين قتلهم القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من أسبوع.

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يودع الأهالي في غزة ذويهم وأحباءهم الذين قتلوا بنيران القصف الإسرائيلي على مدينة غزة. المشهد في مستشفى الشفاء بمدينة غزة يفطر القلوب، إنه وداع على عجل، إذ إن الجثامين سرعان ما تحمل على سيارات أو عربات تجرها دراجات نارية وتؤخذ للدفن.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس حتى الآن إلى سقوط آلاف القتلى من الجانبين إضافة إلى مليون نازح فلسطيني داخل قطاع غزة.