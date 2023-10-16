شاهد: آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله احتجاجا على الضربات الإسرائيلية على غزة

بقلم: يورونيوز

وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر على المستشفيات والمدارس بحثا عن مأوى، تزامنا نفاد الغذاء والماء. كما فر أكثر من مليون شخص من منازلهم قبل الغزو البري الإسرائيلي المتوقع، الذي يهدف إلى تدمير حماس.

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تجمع آلاف الفلسطينيين الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية حاملين الأعلام الفلسطينية احتجاجا على عمليات القصف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر على المستشفيات والمدارس بحثا عن مأوى، تزامنا نفاد الغذاء والماء. كما فر أكثر من مليون شخص من منازلهم قبل الغزو البري الإسرائيلي المتوقع، الذي يهدف إلى تدمير حماس بعد أن اجتاح مقاتلوها جنوب إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 2750 فلسطينيا على الأقل قتلوا، وأصيب 9700 منذ اندلاع القتال، وهو عدد أكبر مما كان عليه الحال في حرب غزة في العام 2014، والتي استمرت أكثر من ستة أسابيع. وهذا ما يجعل هذه الحرب الأكثر دموية من بين حروب غزة الخمس لكلا الجانبين.

وقد قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي، خلال هجوم 7 أكتوبر-تشرين الأول الذي نفذته حماس بشكل مباغت، فاجأ سلطات الدولة العبرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا أن ما لا يقل عن 199 رهينة محتجزين لدى حماس في قطاع غزة وهو أعلى من التقديرات السابقة التي تمّ الحديث عنها. ولم يحدد الجيش ما إذا كان هذا العدد يشمل الأجانب.

ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية أحياء بأكملها بالقطاع بينما يواصل مقاتلي حماس إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما بريا على نطاق واسع، من أجل القضاء على قادة حماس، وتحرير الأسرى، وتدمير البنية التحتية العسكرية للحركة، والتي يقع معظمها في مناطق سكنية.

يحصل مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتمون في مرافق الأمم المتحدة على أقل من لتر واحد من المياه يوميًا، كما حذرت المستشفيات من أنها على وشك الانهيار، مع استنفاد مولدات الطوارئ التي تزود الآلات الطبية كأجهزة التنفس الصناعي، وكذا الحاضنات بالوقود وإمدادات الأدوية لمدة يوم واحد تقريبا.