شاهد: العشرات من الأمريكيين ينتظرون إجلائهم من ميناء حيفا

بقلم: يورونيوز

تجمع المواطنون الأمريكيون مع عائلاتهم في الميناء بعد تنبيه أمريكي أصدرته سفارة واشنطن في القدس للمواطنين الذين يرغبون بالمغادرة.

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فيما أجبر القصف الإسرائيلي على غزة أكثر من مليون فلسطيني في القطاع على النزوح جنوبا، إثر عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس، كانت الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها من ميناء حيفاء باتجاه ميناء قبرص.

في وقت تستعد فيه القوات الإسرائيلية للتوغل برًا في القطاع تزامنا مع قصفها المنطقة جوًا وبحرًا. وتنادي أصوات متعددة في العالم إلى وقف إطلاق النار، خشية من توسع رقعة النزاع وانفجار الوضع في المنطقة. وتتذرع إسرائيل بالقضاء على حماس، داعية سكان غزة إلى ترك منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، بينما يقول الفلسطينيون إنها محاولة تهجير قسري يعيد سيناريو نكبة 1948.