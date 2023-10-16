فيديو: مغادرة سفينة تحمل رعايا أميركيين من إسرائيل نحو قبرص

بقلم: يورونيوز

غادرت الإثنين سفينة تحمل رعايا أميركيين من ميناء حيفا في إسرائيل نحو قبرص وفق ما أكد صحافيون في وكالة فرانس برس.

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وقالت السفارة في تنبيه أمني الأحد إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

وتأتي مغادرتهم على إثر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت بعد أن شنت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري هجوما مباغتا على البلدات الحدودية داخل الدولة العبرية.

وقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، في إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأدّت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في قطاع غزة المكتظ بالسكان والخاضع للحصار منذ سنوات، إلى مقتل أكثر من 2750 شخصًا معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مئات الأطفال، وفقًا للسلطات المحلية.