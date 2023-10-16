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كاميرا يورونيوز: متطوعون يعدون الطعام على الحطب بعد انقطاع الوقود بشكل كامل عن قطاع غزة

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بقلم:  يورونيوز
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يعمل وائل النصار برفقة متطوعين لإعداد الطعام حوالى 3 آلاف وجبة يوميا على نار الحطب لعدم توفر الوقود أو الكهرباء في قطاع غزة.

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ويقول النصار ليورونيوز: " نحضر كل يوم حوالي 3-4 آلاف وجبة لا تكفي لجميع النازحين ونظرا لانقطاع المحروقات وخاصة الغاز وندرة المواد الغذائية في الأسواق نطبخ على الحطب."

وتتفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه والمواد الغذائية.

وقالت وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العدد النازحين تجاوز المليون، لجأ حوالى 400 ألف شخص في مدارس تابعة للـ"أونروا" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع وعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي قد قرر فرض حصار كامل على سكان قطاع غزة دون كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود واصفا الفلسطينيين ب "الحيوانات البشرية".

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع تشرين الأول/أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2800 شخصا في قطاع غزة، وإصابة عشرة آلاف آخرين على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

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