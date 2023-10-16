القاهرة وباريس تطالبان بضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".

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دعا وزيرا خارجية مصر وفرنسا يوم الاثنين إلى ادخال المساعدات إلى قطاع غزة وتمكين الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "الذين يرغبون بمغادرة غزة يجب أن يتمكنوا من ذلك"، مضيفة "إننا نطلب من الجميع أن يتم السماح بفتح نقاط عبور" الى خارج القطاع.

من جانبه، ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مسؤولية إغلاق معبر رفح على الدولة العبرية قائلا: "حتى الآن للأسف لم تتخذ الحكومة الاسرائيلية موقفا يتيح فتح المعبر"، ملمحا بذلك الى رفضها مرور المساعدات إلى غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".

وفيما ينتظر رعايا أجانب منذ ثلاثة أيام على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على أمل السماح لهم بالعبور بإتجاه مصر، تتزايد الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية في سيناء على الجانب المصري من المعبر بانتظار السماح لها بدخول القطاع.

وفيما أدت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى سقوط آلاف القتلى من الجانبين بالإضافة إلى مليون نازح، دعت كولونا إلى "حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية". وأضافت أنة "لا ينبغي أن يقع على عاتق مصر تحمل ثقل النزاع".

ويعتبر معبر رفح الممر الوحيد بين قطاع غزة والعالم، الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

و"رحبت" وزيرة الخارجية الفرنسية باقتراح طرحته مصر الأحد بعقد مؤتمر إقليمي ودولي حول القضية الفلسطينية، معتبرة أن مثل هذه المبادرة "توضح وجود أفق سياسي يأخذ في الاعتبار حق إسرائيل في الأمن وحق الفلسطينيين في دولة".

تزور وزيرة الخارجية الفرنسية لبنان بعد مصر. وأوضحت أنها كان من المفترض أن تقوم بزيارة لقوات حفظ السلام بالجنوب ولكنها قررت أن تلغي هذا الشق من زيارتها بسبب الأوضاع في هذه المنطقة، والتي تخشى العديد من الأطراف أن تشتعل فيها جبهة جديدة.