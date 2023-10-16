شاهد: مقتل 18 فردا من عائلة واحدة إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قتل ما لا يقل عن 18 فردًا من عائلة واحدة، بعد قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة المحاصر، الأحد.

اعلان

وشددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة، وقطعت إمدادات المياه والوقود إضافة إلى المواد الغذائية والأدوية وغيرها مما تسبب بكوارث إنسانية في المستشفيات.

وقال مصطفى غباين، أحد أفراد العائلة: " لقد اعتقدنا أننا سنكون هنا في مخيم النصيرات أكثر أمانا ولكن القصف الإسرائيلي استهدف منزل العائلة الليلة الماضية".

وأضاف غباين: "لقد استشهد 18 فردا من العائلة وهناك 3 على الأقل مفقودين تحت الأنقاض. لم نجد أي مكان في المشرحة وبقيت الجثث على الأرض طيلة الليلة الماضية".

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، حذفت حوالى 47 عائلة فلسطينية من السجل المدني بعد مقتل معظم أفرادها إثر القصف الإسرائيلي المستمر.

أفاد سكان قطاع غزة أن القصف الإسرائيلي ازداد كثافة ليلة الأحد في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لغزو بري محتمل في شمال القطاع.

وقُتل حوالى 2750 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال كما جرح حوالى 9700 شخصا في قطاع غزة خلال 10 أيام.

وقالت وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العدد النازحين تجاوز المليون.

ويسكن مخيم النصيرات لاجئون أغلبهم من قرى منطقة بئر السبع وغيرها من القرى الفلسطينية الجنوبية التي تم تهجير سكانها عام 1948.