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عاجل. النيابة: قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به

الشرطة البلجيكية بموقع الحادث
الشرطة البلجيكية بموقع الحادث Copyright HATIM KAGHAT/AFP
بقلم:  يورونيوز
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قُتل شخصان بإطلاق نار مساء الإثنين في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

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وقال مصدر قريب من الملف إن مقطعا مصورا يتضمن تبني هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي اتصال مع فرانس برس، اكتفت متحدّثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقا قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى.

من جهتها، تقوم النيابة الفدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة واطلق منها أربعة عيارات نارية على الاقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الاحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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