شاهد: مئات الفلسطينيين يقيمون صلاة الجنازة على جثمان قيادي حركة حماس أيمن نوفل

بقلم: يورونيوز

أعلنت حركة حماس الثلاثاء مقتل القيادي في الحركة أيمن نوفل في قصف إسرائيلي على مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

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وتظهر اللقطات المصورة مجموعة من الفلسطينيين وهم يصلون على جثمان القيادي خارج مستشفى الأقصى في دير البلح.

ويعتبر نوفل الذي كان عضوا في المجلس العسكري العام وقائد لواء غزة في كتائب القسام من أبرز قيادي حركة حماس.

وقاد نوفل جهاز الاستخبارات في كتائب القسام لعدد من السنوات قبل استلامه قيادة العلاقات العسكرية في كتائب القسام.

وقالت الحركة في بيان "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد أيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام".

وفي إعلانه "تصفية" نوفل، وصفه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي بأنه "أحد أبرز قادة حماس".

وقُتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي ونحو 3000 شخص في غزة منذ أن شنّت حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ردّت عليها الدولة العبرية بقصف القطاع.