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"لا أعرف كيف نجونا من هذا".. فلسطينية تروي لحظة معايشتها القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة

آثار الدمار على مستشفى الأهلي في غزة جراء القصف الإسرائيلي. 2023/10/17
آثار الدمار على مستشفى الأهلي في غزة جراء القصف الإسرائيلي. 2023/10/17 Copyright Abed Khaled/AP.
بقلم:  يورونيوز
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الفلسطينية فاطمة سعيد من غزة هي واحدة من بين الذين نجوا من الضربة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مستشفى الأهلي في غزة ليل الثلاثاء حيث أوقع القصف الجوي 500 قتيل على الأقل.

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تصف فاطمة ما حدث فتقول: "شعرنا فجأة بمداهمة النيران وسقوط أشياء علينا، وبدأنا ننظر إلى بعضناالبعض، ثم انقطع التيار الكهربائي، ولم الواحد منا يرى الآخر...لا اعرف كيف أصف لك المشهد...لا أعرف كيف نجونا".

من جانبه يقول فلسطيني آخر من أهالي غزة يدعى محمود: "الذي حدث في مستشفى الأهلي مجزرة غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية...هذا عار".

ويجتاح غضب عارم الشارع الفلسطيني وعديد الدول العربية والإسلامية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت 3 آلاف قتيل فلسطيني على الأقل، والتي بدأت بعد شن الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" قبل 112 يوما على غلاف غزة، مخلفة بدورها 1400 قتيل إسرائيلي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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