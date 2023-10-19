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البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر لتكريم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران

صورة لمهسا أميني تم التقاطها خلال مسيرة تطالب بتغيير النظام في إيران،
صورة لمهسا أميني تم التقاطها خلال مسيرة تطالب بتغيير النظام في إيران، Copyright Cliff Owen/AP
بقلم:  يورونيوز
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أثارت وفاة مهسا أميني في الـ22 من العمر تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران، وأسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.

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منح البرلمان الأوروبي الخميس جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت العام الماضي وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.

وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في ستراسبورغ أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكل منعطفا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار +امرأة حياة حرية+ شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".

وأثارت وفاة مهسا أميني في الـ22 من العمر تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران، وأسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.

واستمرت حركة "امرأة حياة حرية" في عدة أشكال وطرحت شكلت أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية مذ الثورة الإسلامية في 1979.

وحكم القضاء الإيراني الثلاثاء على محامي عائلة مهسا أميني بالسجن لمدة عام بعد لإدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة، بعد ان تحدث إلى وسائل إعلامية أجنبية حول هذه المسألة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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