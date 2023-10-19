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عاجل. "خيبة أمل صينية عميقة" حيال الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على قرار يدين الحرب الإسرائيلية على غزة

غزة
غزة Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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"خيبة أمل صينية عميقة" حيال الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على قرار يدين الحرب الإسرائيلية على غزة

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أعربت الصين الخميس عن "خيبة أمل عميقة" حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنة إنسانية" في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تشعر الصين بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن مسودة قرار بشأن القضية الفلسطينية"، داعية المجلس الدولي إلى "القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب".

المصادر الإضافية • وكالات

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