شاهد: مظاهرات تضامنية حاشدة في مدريد تطالب بوقف الحرب ضد المدنيين في غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد الأحد تضامنا مع الفلسطينيين مندّدين برد إسرائيل على هجوم حماس، وذلك في تجمّع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا في نهاية الأسبوع.

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وتلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية ورددوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني!" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و "الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة!".

وقال مراد عودة وهو إسباني من أصل فلسطيني يبلغ 33 عاماً في تصريح لوكالة فرانس برس: "أنا هنا للمطالبة باحترام القانون الدولي".

وتساءل "إلى أي حد يصل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟".

ونظّمت تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن عدة على غرار برشلونة وبامبلونا وتوليدو، معظمها تضامناً مع الفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل.

وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 منذ الهجمات التي أطلقتها الحركة الإسلامية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

أكد الجيش الإسرائيلي الأحد أن حماس تحتجز 155 رهينة منذ هجومها المباغت، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحاً أفادت بوجود 126 رهينة لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وترد إسرائيل بقصف عنيف ومكثف لغزة أوقع حتى الآن 2670 قتيلا بينهم أكثر من 700 طفل في القطاع وأكثر من 9600 جريح، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الأحد.