احتجاج خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دعما للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

خرج المتظاهرون إلى الشوارع خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي في 18 أكتوبر/تشرين الأول تضامناً مع الفلسطينيين.

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تظاهر المئات أمام مقر محكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي بهولندا تضامناً مع الفلسطينيين بعد أن قصفت إسرائيل غزة رداً على هجوم مفاجئ لحماس. تقول المتظاهرة رنا الشمري: "أحاول أن أظهر للناس ما يحدث وأن أرفع مستوى الوعي بأن هناك إبادة جماعية تحدث الآن في غزة".

وقالت ديمة العبدلي، طالبة قانون: "أردنا أن نعلم المحكمة الجنائية الدولية أننا ندعم الناس في غزة، وأننا نريد أن يأتي نتنياهو في يوم من الأيام إلى هذه المحكمة ليُعاقب هنا".

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واتشح العديد منهم بالكوفية، مرددين هتافات تضامنية مع فلسطين.