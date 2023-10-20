فيديو: حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

بقلم: يورونيوز

نشرت وحدة الإعلام الخاصة بحزب الله اللبناني مقطع فيديو تم تصويره الأربعاء، يظهر استهداف عددا من المواقع الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

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ويظهر الفيديو صواريخ تنطلق من الجانب اللبناني وتضرب عددا من المواقع الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد قصفت مناطق حدودية مع لبنان يوم الأربعاء بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها الخميس إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، والتي استهدفت بشكل رئيسي بلدتي نهاريا وشلوم وفقا لبيان لكتائب القسام.

وأخلت إسرائيل قرى على الحدود الشمالية، في وقت دفعت بجنود الاحتياط وأرتال الدبابات والمدرعات إلى المنطقة.

ويسود التوتر المنطقة الحدودية مع لبنان حيث يجري تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني حليف حماس، منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بتوغلها داخل إسرائيل بحسب السلطات.