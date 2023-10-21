ماذا يجب أن نعرف عن قمة القاهرة للسلام حول غزة ومن هي أبرز الشخصيات التي ستحضر؟

بقلم: يورونيوز

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أهم أهداف هذه القمة الذي تسعى أساسًا إلى طرح مجموعة من المحاور التي تطمح لتخفيض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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تستضيف مصر اليوم السبت العشرات من القادة الإقليميين وكبار المسؤولين الغربيين لحضور قمة القاهرة للسلام حول الحرب في غزة.

وسيناقش الاجتماع اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، شرق القاهرة، سبل تهدئة القتال والسعي إلى وقف إطلاق النار وسط مخاوف متزايدة بشأن صراع إقليمي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية المصرية.

كما ينظر إلى الاجتماع على أنه سيكون بداية مرحلة مستقبلية في المنطقة، سترسم الوجه الجديد للمواجهة بين إسرائيل وأعدائها الإقليميين.

ودعت مصر الأسبوع الماضي الى عقد "قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية"، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية حينها.

ما هي أهداف قمة القاهرة حول غزة؟

لم تقل مصر شيئًا يذكر حول أهداف القمة أكثر من بيان صادر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر عن الرئاسة المصرية مفاده أن القمة ستشمل آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمة في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

لكن في تصريحات صحافية، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أهم أهداف هذه القمة الذي تسعى أساسًا إلى طرح مجموعة من المحاور التي تطمح لتخفيض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار الوزير المصري إلى أن القمة تهدف إلى بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية.

لحظة وصول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى القمة KHALED DESOUKI/AFP or licensors

إضافة إلى ذلك، أكد شكري أن المطلوب هو "فتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".

وتأتي هذه القمة في ظل استمرار فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي، ما يجعل القمة المصرية تحظى باهتمام عالمي لدعم الرؤية المصرية لإجراء مناقشات بغية التوصل إلى حل شامل وتنشيط عملية السلام الذي يحظى بدعم الدول العربية والمجتمع الدولي.

من سيشارك في قمة القاهرة حول غزة؟

يحضر في الاجتماع العديد من القادة الإقليميين والدوليين، نظرًا لدور هؤلاء في تهدئة الأوضاع.

وفيما يلي قائمة بالزعماء المتوقع حضورهم حتى الآن:

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

- ملك الأردن عبد الله الثاني

- ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

- الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد

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- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث

- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

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- الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

- رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا

- وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

- وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

- وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

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- وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

- وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه

- نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

- مبعوث الصين لقضايا السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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- رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

- مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل