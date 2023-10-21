طوت الحرب الإسرائيلية في غزة أسبوعها الثاني، على وقع استمرار القصف على القطاع المحاصر وإطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية إلى المدن الإسرائيلية.
وفي اليوم الـ15 للحرب، يترقب العالم اجتماعًا حاسمًا في مسار المعارك يُعقد في القاهرة، وتُشارك فيه دول عربية وغربية.
وأدت المواجهات المستمرة منذ السابع من الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 4137 شخصا في غزة معظمهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في القطاع، بالمقابل قتل ما يُقارب الـ1500 إسرائيلي.
وفي ما يلي آخر التطورات:
بدء عبور شاحنات المساعدات من معبر رفح في مصر إلى قطاع غزة
بدأت شاحنات تحمل أطنانا من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة في عبور معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر لتدخل إلى القطاع المحاصر، بحسب ما بثّ التلفزيون الرسمي المصري وأكده مسؤول أمني.
ونقل التلفزيون مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل. كذلك، أكد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس البدء في عملية عبور المساعدات.
مقتل 17 موظفاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين االفلطسينيين (الأونروا) منذ بداية الحرب في غزة (بيان)
قتل 17 موظفاً على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ بداية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس على ما أفاد مفوضها العام فيليب لازاريني السبت.
وقال لازاريني في بيان "تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة. للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح".
إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة مصر والأردن فورا (بيان)
دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السبت، المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب في غزة.
وقال في بيان "يرفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراته بشأن السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن، إلى المستوى الرابع (المستوى الأعلى): التوصية بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها... في أسرع وقت". وتمّ رفع التوصيات إلى المستوى الثالث بالنسبة للمغرب، ونُصح الإسرائيليون بعدم الذهاب إلى هذا البلد.
فيديو : شاهد: الفلسطينيون يتفقدون الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزةeuronewsفيديو : يواصل الفلسطينيون تفتيش الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، أقدم كنيسة لا تزال تستخدم في غزة، والتي تعرضت لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية.
بايدن: حماس هاجمت اسرائيل لعرقلة تطبيعها العلاقات مع السعودية
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأن هجوم حركة حماس على إسرائيل قبل أسبوعين كان يستهدف عرقلة تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والسعودية.
وقال بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات من أجل الانتخابات: "أحد الأسباب التي دفعت حماس للهجوم على إسرائيل كان لأنهم علموا بأنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين"، مضيفًا أن "السعوديين أرادوا الاعتراف بإسرائيل وتوحيد الشرق الأوسط".
حماس تفرج عن رهينتين أميركيتين
أفرجت حركة حماس الجمعة عن رهينتين أميركيتين من بين نحو 200 شخص خطفتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر ونقلتهم إلى غزة، وأشارت إلى أنها يمكن أن تفرج عن المزيد من الرهائن المدنيين.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن جوديث تاي رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان وصلتا إلى إسرائيل في وقت متأخر الجمعة.
ولم يتم تقديم تفاصيل عن حالتهما، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن سارع إلى التعبير عن "سعادته الغامرة" بهذا الخبر.
وكان في استقبالهما مبعوث إسرائيلي على حدود غزة، وتم نقل المرأتين إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل "حيث تنتظر عائلتاهما مقابلتهما"، وفق السلطات الإسرائيلية.