بقلم: يورونيوز

طوت الحرب الإسرائيلية في غزة أسبوعها الثاني، على وقع استمرار القصف على القطاع المحاصر وإطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية إلى المدن الإسرائيلية.

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وفي اليوم الـ15 للحرب، يترقب العالم اجتماعًا حاسمًا في مسار المعارك يُعقد في القاهرة، وتُشارك فيه دول عربية وغربية.

وأدت المواجهات المستمرة منذ السابع من الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 4137 شخصا في غزة معظمهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في القطاع، بالمقابل قتل ما يُقارب الـ1500 إسرائيلي.

وفي ما يلي آخر التطورات: