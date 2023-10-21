شاهد: فلسطينيون مزدوجو الجنسية ما زالوا ينتظرون عند معبر رفح

بقلم: يورونيوز

بالرغم من إرسال السفارات الأمريكية والكندية والألمانية والبريطانية رسالة بالاستعداد لفتح المعبر، انتظر مواطنيها ساعات دون جدوى.

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مازالت حشود من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية تنتظر بفارغ الصبر عند معبر رفح، والذي لا يزال مغلقا من غزة إلى مصر السبت، وبالرغم من فتحه لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطلبت بعض السفارات من مواطنيها في غزة الاستعداد في رفح لفتح المعبر، انتظرت حشود من الفلسطينيين المحبطين الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وكندية وألمانية وبريطانية ساعات دون جدوى.

وقالت السفارة الأمريكية فلسطين، السبت في بيان: "إذا فتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.. نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود"، مضيفة أن "على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر".

وتقول دينا الخطيب وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية: " إنهم يتواصلون معنا، لكن لا يوجد تغيير، المعبر مغلق."

وأضافت هذه الحرب: “ليست مثل الحروب السابقة لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا إنترنت ولا شيء."

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 4385 شخصا وأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول/أكتوبر.