بوتين يتعهد بإطلاق الجزء الأول من محطة الفضاء الروسية الجديدة إلى المدار بحلول 2027

بقلم: يورونيوز

عانت صناعة الفضاء الروسية، التي تعتبر تاريخياً فخر البلاد، من مشاكل في التمويل لسنوات، إلى جانب فضائح فساد وغيرها من النكسات.

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الجزء الأول من المحطة الفضائية الجديدة التي تخطط موسكو لبنائها لتحل محل محطة الفضاء الدولية، يجب أن يكون في المدار بحلول عام 2027، على الرغم من النكسات الأخيرة التي واجهها قطاع الفضاء في البلاد.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق عزمها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث يتمركز روادها بشكل دائم وتلعب دوراً رئيسياً. كما أعلنت أن إنشاء محطة فضائية مدارية روسية جديدة سيكون أولوية رئيسية لوكالة الفضاء روسكوزموس.

وقال بوتين الخميس خلال اجتماع متلفز مع متخصصين من القطاع: "الهدف هو عدم وجود ثغرات، وإطلاق الجزء الأول إلى المدار في 2027، داعياً إلى "إنجاز كل شيء في الوقت المناسب".

عانت صناعة الفضاء الروسية، التي تعتبر تاريخياً فخر البلاد، من مشاكل في التمويل لسنوات، إلى جانب فضائح فساد وغيرها من النكسات.

وفي آب/ أغسطس، تحطمت وحدة لونا-25 الروسية على سطح القمر بعد حادث تخلل مناورات ما قبل الهبوط، مما تسبب في إحراج كبير لموسكو في أول مهمة لها إلى القمر منذ عام 1976.

وقال بوتين: "الأخطاء تحدث. هذا نشاط معقد للغاية. إنه أمر مؤسف، تجربة سلبية لكن سيستفاد منها في المستقبل لتجنب أي أخطاء"، متعهداً بمواصلة تمويل البعثات إلى القمر.

كما طلب الرئيس من المشرفين على القطاع حل المشكلات المتعلقة بالرواتب المتدنية، وحثهم على محاولة جذب متخصصين أجانب بالإضافة إلى تحفيز مشاركة الشركات الخاصة.

بدأت محطة الفضاء الدولية، وهي نموذج للتعاون الدولي بشكل رئيسي بين الولايات المتحدة وروسيا، في عام 1988 وكان من المقرر أن تخرج من الخدمة في عام 2024، إلا أن تقديرات ناسا تشير إلى إمكانية استمرارها في العمل حتى عام 2023.