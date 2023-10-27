ردًا على التشكيك الأميركي.. الأنروا: أرقام القتلى التي قدمتها وزارة الصحة في غزة سابقًا أثبتت صحّتها

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي.

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علّق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في القدس الجمعة على الجدل المرتبط بحصيلة القتلى المدنيين التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مشيرًا إلى أن الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحّتها.

وقال للصحافيين: "في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي.

كما نشرت الوزارة وثيقة تظهر أسماء القتلى للتأكيد على شفافيتها في نقل حصيلة الحرب.

"سؤال غبي"

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي قضوا في اليوم الأول لهجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من هذا الشهر، ضمن عملية طوفان الأقصى، فيما احتجز عناصر الفصائل الفلسطينية بحسب الجيش الإسرائيلي 224 شخصا رهائن بينهم أجانب، وأطلقوا سراح أربع نساء منهم إلى الآن.

وفي السياق نفسه، قال سفير فلسطيني في جنيف إبراهيم خريشي إنه أرسل أكثر من 1000 صورة لأطفال قتلوا في الغارات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى البعثات الدبلوماسية في جنيف وطلب من مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البحث عن أسماء الضحايا الإسرائيليين في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونشر خريشي صورًا قال إنها لأطفال قتلوا في الغارات الإسرائيلية، وقال إنه "سؤال غبي" أن نتساءل عما إذا كانت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية ستدين حماس، بعد 19 يومًا من المجازر اليومية بحق المدنيين.

وقال خريشي لوكالة أكونو الصحفية التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن المسؤولين الفلسطينيين لديهم أسماء وعناوين جميع الفلسطينيين الذين قتلوا وسيحتفظون بها للحصول على تعويضات محتملة لأسرهم في يوم من الأيام.