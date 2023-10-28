شاهد: مظاهرة في إندونيسيا أمام السفارة الأمريكية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

بقلم: يورونيوز

رفع محتجون من بين نحو 3 آلاف متظاهر لافتات كتبت عليها عبارات مثل: "نساند غزة"، و"أوقفوا قصف غزة" و"الحرية لفلسطين"، وأعربوا عن إدانتهم للدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل.