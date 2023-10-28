شاهد: مظاهرة في إندونيسيا أمام السفارة الأمريكية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

بقلم: يورونيوز
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رفع محتجون من بين نحو 3 آلاف متظاهر لافتات كتبت عليها عبارات مثل: "نساند غزة"، و"أوقفوا قصف غزة" و"الحرية لفلسطين"، وأعربوا عن إدانتهم للدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل.
نظم محتجون مؤيدون لفلسطين مسيرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تظاهروا أمام السفارة الأمريكية مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولا تربط إندونيسيا أية علاقة دبلوماسية مع الدولة العبرية. وتمثل الدولة المسلمة مؤيدا قويا للفلسطينيين، وقد أدان الرئيس جوكو ويدودو الغارات الإسرائيلية على غزة.