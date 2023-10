قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على منصة إكس أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة.

وأضاف تيدروس "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى".

وأضاف أنه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".

