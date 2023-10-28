طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة "بهدنة إنسانية فورية"، في اليوم 21 للحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قُتل أكثر من 7326 شخصا، بينهم نحو 3038 طفلاً، حسب وزارة الصحة في غزة. في الجانب الإسرائيلي، قتل 1400 شخص قضوا في اليوم الأول من هجوم الفصائل الفلسطينية، التي تحتجر 229 رهينة.
أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه ضرب 150 هدفا تحت الأرض" في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت. وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، أنه خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها انفاق يستخدمها مقاتلو الفصائل الفلسطينية ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى.
وفي ما يلي آخر التطورات:
الصحة العالمية: ما زلنا غير قادرين على التواصل مع موظفينا والمرافق الصحية في غزة
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على منصة إكس أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة.
وأضاف تيدروس "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى".
وأضاف أنه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".
Reports of intense bombardment in Gaza are extremely distressing.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 28, 2023
Evacuation of patients is not possible under such circumstances, nor to find safe shelter.
The blackout is also making it impossible for ambulances to reach the injured.
We are still out of touch with our staff…
إردوغان يطلب من إسرائيل "وقف هذا الجنون" و"وضع حد للهجمات" ويسأل لماذا لا ترسل تركيا وقطر ودول عربية شاحنات مساعدات إلى غزة؟ هل تجرؤ إسرائيل على استهدافه؟
“Israel must immediately get out of its 'state of madness' and stop attacks on Gaza” — Turkish President Erdogan.— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) October 28, 2023
Why don’t Turkey, Qatar and other Arab countries send ships with food, fuel and medical aid to Gaza?
Will Israel really dare to bomb them? No. pic.twitter.com/DPNCBbKv2u
حماس تتعهد باستخدام قوتها الكاملة بعد تكثيف إسرائيل لعملياتها البرية في غزة
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت إن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات إسرائيل "بكامل قوتهم" بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.
وأعلنت حماس أن مقاتليها يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، بعدما كثفت إسرائيل هجماتها على غزة.
واستمر انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لأكثر من عشر ساعات حتى وقت مبكر يوم السبت. وقالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر إن الانقطاع بسبب القصف الإسرائيلي
جاهزون بمعية الله #كتائب_القسام#سرايا_القدس#ابو_عبيدة#غزة_العزة#غزة_الآن#الإجتياح_البري#غزة_تُباد— Ali Ahmed (@AliAhme03732019) October 28, 2023
#غزه_تقاوم#Gazabombingpic.twitter.com/3G8kuZE7y2
إخفاء "فظائع جماعية"
حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية".
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة. وأعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة".
بدورها تحدثت خدمة نت بلوكس NetBlocks المعنية بمراقبة الاتصال بالإنترنت، عن "انهيار الاتصال في قطاع غزة". ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.
كذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع X (تويتر سابقا) أنه "فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت".
1000's of Jews & Pro-#Palestine activists stage a sit-in at NY Grand Central Station on Oct. 27. 2023, calling for an immediate #CeaseFireInGaza . NY police made massive arrests, yet they kept chanting anti-war slogans.— NEWSANDREPORTS (@NEWS__SAVVY) October 28, 2023
Erdogan #CeasefireNOW#غزة Musk Speaker Johnson #غزه_الانpic.twitter.com/7FOsBLg3mJ
غضب في الضفة الغربية
بمجرد إعلان إسرائيل تكثيف ضرباتها على قطاع غزة بشكل غير مسبوق وتوسيع عملياتها البرية مساء الجمعة، خرج الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة للتعبير عن غضبهم في شوارع جنين ورام الله ونابلس.
ومنذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يتصاعد التوتر في الضفة الغربية، مع خروج مظاهرات مؤيدة لغزة وتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات متعددة أسفرت عن مقتل أكثر من مئة فلسطيني، حسب ما أعلنت السلطات الفلسطينية.
في رام الله، نُظمت بعد صلاة الجمعة مظاهرة أخرى وأخرج بعض الشباب المقاليع والكوفيات لتحدي الجنود الإسرائيليين المتمركزين لحماية مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية قرب رام الله.
ورغم أن المتظاهرين يستهدفون أساسا إسرائيل، إلا أن السلطة الفلسطينية والعالم العربي شملهما الغضب، إذ هتف هؤلاء "يا للعار بعتو الشعب بالدولار" و"الشعب يريد كتائب القسام" و"غزة التحرير قادم"...
عمليات برية
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنّه "يوسّع" عمليّاته البرّية في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف غير مسبوق منذ بدء الحرب والفصائل الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وذكرت حركة حماس الفلسطينيّة مساءً أنّ مقاتليها يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حسب بيان صادر عن جناحها العسكري، كتائب عزّ الدين القسّام.
وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إنها "تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمال) وفي البريج (وسط). ثمة اشتباكات عنيفة تدور على الأرض".
يأتي ذلك في وقت حذّرت الأمم المتحدة من "وابل غير مسبوق من المآسي" في القطاع الصغير الممتد على مساحة 362 كلم مربعا والذي يعاني سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة حصارا كاملا.
في الوقت نفسه، انقطعت "الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل"، وأوضح صحافيو فرانس برس أنهم لا يستطيعون التواصل إلا في المناطق التي تتوافر فيها الشبكة الإسرائيلية.
حماس ترحب
وقالت الحركة في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فورا، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".
بدورها، رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ"التأييد الساحق لقرار الجمعية العامة"، مضيفة أن "المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة".
شاهد: في خضم فوضى الحرب على غزة.. مستوطنون إسرائيليون يطردون قسرا تجمعات بدوية فلسطينية في الضفةeuronewsتضاعفت أعداد الجهمات التي تقوم بها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون تسليط إعلامي عليها.
"هدنة إنسانية فورية"
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية"، في غزة، بعيد إعلان القوات الغسرائيلية توسيع عملياتها البرية هناك. والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وأظهرت هذه النتيجة انقساما في صفوف الدول الغربية، خصوصا الأوروبية، إذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.
وطلب القرار الذي أعدّه الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته قرابة 50 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق".
ويندد النص أيضا بـ"كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر" من دون أن يذكر حماس صراحة.
وقال السفير الأردني محمود ضيف الله حمود "بينما نشهد غزوا بريا من جانب إسرائيل في الوقت الذي نتحدث فيه، وفي غياب إجراء حازم من مجلس الأمن، فإن (القرار) له هدف بسيط لكنه حيوي، بما يتماشى مع سبب وجود الأمم المتحدة: السلام".