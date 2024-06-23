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شاهد: مقتل 5 من عناصر الشرطة بعد مداهمة مسلحين على كنيس وكنيسة ومركز للشرطة في داغستان

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extract video Copyright يورونيوز
Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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قالت وزارة الداخلية في داغستان إن مسلحين قتلوا نحو 5 من عناصرالشرطة خلال هجمات منسقة على كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة في جمهورية داغستان الروسية.

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها إن 13 شخصا أصيبوا في الهجمات. وفر المشتبهون من المكان وتقوم عناصر الشرطة بملاحقتهم.

 واستهدف المسلحون الكنيس والكنيسة الواقعتين في مدينة ديربنت، بينما وقع الهجوم على مركز الشرطة في محج قلعة، عاصمة داغستان.

 وتظهر مقاطع الفيديو التي التقطها شاهد عيان، فضل عدم الكشف عن هويته، أعمدة من الدخان المتصاعد بالقرب  من مركز الشرطة الذي تمت مهاجمته.

 

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في ملابسات ودوافع المداهمة.

المصادر الإضافية • إي في أف

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