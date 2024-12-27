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لقطات توثق ابتعاد الناجين عن حطام الطائرة المنكوبة في كازاخستان

جزء من طائرة إمبراير 190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو، كازاخستان، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024
جزء من طائرة إمبراير 190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو، كازاخستان، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 حقوق النشر  AP/The Administration of Mangystau Region
حقوق النشر AP/The Administration of Mangystau Region
بقلم: يورونيوز
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تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو الكازاخستانية يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 38 شخصًا ونجاة 29 آخرين. أظهرت لقطات درامية الناجين وهم يبتعدون عن الحطام بعد الحادث.

أظهرت مشاهد مصورة ناجين وهم يحاولون الفرار من الطائرة المحطمة، التي كانت في رحلة من باكو إلى غروزني.

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الطائرة، من نوع إمبراير 190، كانت قد غيرت مسارها محاولةً الهبوط اضطراريًا في كازاخستان، لكنها تحطمت خلال تلك المحاولة.

وأكدت مصادر حكومية أذرية في تصريح خاص لـ"يورونيوز" يوم الخميس، أن صاروخًا أرض-جو روسيًا هو من أسفر عن تحطم الطائرة خلال رحلتها رقم 8432.

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وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر بالقرب من الطائرة أثناء نشاط جوي لطائرة بدون طيار فوق غروزني، مشيرة إلى أن الطائرة لم تُسمح بالهبوط في أي مطار روسي رغم طلب الطيارين الهبوط الاضطراري. بدلاً من ذلك، تم توجيه الطائرة للتحليق عبر بحر قزوين نحو أكتاو في كازاخستان.

المصادر الإضافية • أب

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