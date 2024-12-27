لقطات توثق ابتعاد الناجين عن حطام الطائرة المنكوبة في كازاخستان

أظهرت مشاهد مصورة ناجين وهم يحاولون الفرار من الطائرة المحطمة، التي كانت في رحلة من باكو إلى غروزني.

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الطائرة، من نوع إمبراير 190، كانت قد غيرت مسارها محاولةً الهبوط اضطراريًا في كازاخستان، لكنها تحطمت خلال تلك المحاولة.

وأكدت مصادر حكومية أذرية في تصريح خاص لـ"يورونيوز" يوم الخميس، أن صاروخًا أرض-جو روسيًا هو من أسفر عن تحطم الطائرة خلال رحلتها رقم 8432.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر بالقرب من الطائرة أثناء نشاط جوي لطائرة بدون طيار فوق غروزني، مشيرة إلى أن الطائرة لم تُسمح بالهبوط في أي مطار روسي رغم طلب الطيارين الهبوط الاضطراري. بدلاً من ذلك، تم توجيه الطائرة للتحليق عبر بحر قزوين نحو أكتاو في كازاخستان.