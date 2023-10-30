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فيديو: مشاهد من الدمار في جنين بعد اقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية

الدمار في جنين
الدمار في جنين Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 115 فلسطينيًا، من بينهم 33 قاصرًا، حتى يوم الأحد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.

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أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار في مدينة جنين بالضفة الغربية، بعد أن اقتحمتها القوات الإسرائيلية قبل أن تشتبك مع مسلحين فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب 5 آخرون، في جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعدما نفذت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في المدينة فجر الإثنين.

مواجهات مستمرة في الضفة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع تبادل كثيف لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في جنين في معركة شملت غارات بطائرات بدون طيار. وقال مصطفى إبراهيم، وهو أحد سكان جنين: "رأيت الشباب يركضون، فسألت عما يحدث، فأجابوا:" لقد اجتاحوا المنطقة. بدأ بعد ذلك إطلاق النار والقنابل والانفجارات."

الدمار في جنين
الدمار في جنينMajdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 115 فلسطينيًا، من بينهم 33 قاصرًا، حتى يوم الأحد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن نصف القتلى سقطوا خلال الاشتباكات التي أعقبت عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية.

المصادر الإضافية • أ ب

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