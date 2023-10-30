رحلة عبر هونغ كونغ: اكتشف أهم المعالم الثقافية والتجارية في المدينة

انضم إلينا للتعرف على أهم الأماكن الثقافية والمالية في هونغ كونغ، ونستمتع بالمناظر والتجارب التي تتيحها لنا هذه المدينة المذهلة.

اعلان

تواصل هونغ كونغ جذب المغتربين إليها. ويشكل المقيمون من الخارج ما يقرب من 10% من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، ويعمل المغتربون بشكل رئيسي في صناعات مثل البنوك والتمويل.

في هذه الحلقة من برنامج Spotlight، نقوم بجولة حول هونغ كونغ مع "سيباستيان شاكر" (Sebastian Chaker)، رئيس مكتب Allfunds في هونغ كونغ. يقع مقرّ شركة WealthTech الإسبانية التي يقودها في المركز المالي الدولي الشهير في المنطقة المالية.

بالنسبة لسيباستيان، تعد هونغ كونغ وجهة رئيسية للشركات العاملة في الصناعة المالية. ويوضح أنّ المزايا الرئيسية لهونج كونج تكمن في إطارها التنظيمي القوي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، مع وسائل النقل العام الجيدة ومطار متصل بشكل جيد. ويستشهد أيضًا بتنوع القوى العاملة، التي تتكون من سكان هونج كونج ومن المغتربين.

سيباستيان شاكر، رئيس مكتب Allfunds في هونغ كونغ يورونيوز

يأخذنا سيباستيان إلى الأماكن التي يجب مشاهدتها في هونغ كونغ. السوق المركزي، وهو سوق المنتجات الطازجة على طراز Bauhaus. تمّ تجديده مؤخرًا ليضم المطاعم، والمعارض الفنية، والثقافية، والمحلات التجارية، .وهو محطتنا الأولى.

نسير إلى منطقة "سوهو" (SoHo)على طول السلم المتحرك المركزي، وهو أحد أكبر المصاعد المتحركة الخارجية في العالم. وفي منطقة سوهو، قمنا بزيارة مركز تاي كوون، وهو سجن فيكتوريا السابق ومقر الشرطة، والذي تم تجديده أيضًا.

وأخيرًا، نتوجه إلى قمة فيكتوريا، إحدى أشهر المواقع في المدينة لإطلالتها الأسطورية على ناطحات السحاب في هونغ كونغ. وتضم هون كونغ حوالي 200 قمّة جبلية، فما لا يعرفه إلاّ قليل عن هون كونغ هو أن ثلاثة أرباع الأرض هي في الواقع من الطبيعة.