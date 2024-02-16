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اعتقال 7 متهمين بقضية غسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في هونغ كونغ

مؤتمر صحفي لمكتب التحقيقات المالية الجمركية في هونغ كونغ
مؤتمر صحفي لمكتب التحقيقات المالية الجمركية في هونغ كونغ Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اعتقلت السلطات في هونغ كونغ الجمعة 7 أشخاص بتهمة التورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.

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وقال مسؤولون في هونغ كونغ في مؤتمر صحفي، إن الأموال كانت معبأة في أكياس بلاستيكية وتعود إلى "عصابة دولية واسعة النطاق لغسل الأموال".

وقالت سوزيت إيب، رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، إن بعض الأموال المتدفقة عبر حسابات هونغ كونغ مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت مصدرها الهند.

وتحاول المستعمرة البريطانية السابقة تشديد رقابتها على تداول العملات المشفرة، حيث طلبت السلطات من جميع المنصات التسجيل لدى هيئة رقابة محلية، والخضوع لقواعد مكافحة غسل الأموال وفقاً لإعلان حكومي في العام الماضي.

المصادر الإضافية • أ ب

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