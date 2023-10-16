إلى عشاق الفن: لا بدّ من زيارة منطقة غرب كولون الثقافية في هونغ كونغ

من الأوبرا الكانتونية إلى مزادات بعض أفضل المجموعات الفنية المعاصرة... اكتشف المشهد الفني والثقافي المزدهر في هونغ كونغ في منطقة غرب كولون.

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تم بناء منطقة غرب كولون الثقافية الجديدة في هونغ كونغ، على أرض مستصلحة في ميناء فيكتوريا وتمتد على مساحة 40 هكتارًا، وهي واحدة من أكبر المشاريع الثقافية وأكثرها طموحًا في العالم. وهي أيضًا مركز للأعمال المتعلقة بالفن، حيث أنشأت دور المزادات مثل فيليبس مقرها الرئيسي الجديد.

مركز Xiqu: الموطن الجديد للأوبرا الكانتونية

يقع مركز Xiqu في الطرف الشرقي للمنطقة، ويجذب الزوار بمدخله الذي يشبه ستارة المسرح. تم افتتاح هذا المبنى المعماري المذهل في عام 2019، وهو المقر الجديد للأوبرا الكانتونية.

يضم المبنى مسرحًا كبيرًا يتسع لما يصل إلى 1073 شخصًا، بالإضافة إلى مسرح Tea House الأكثر "حميمية". لقد تم تصميمه على الطراز التقليدي للمدينة في أوائل القرن العشرين في هونغ كونغ. وهو عرض روائي لمقتطفات من الأوبرا الكانتونية مثالي للجماهير الجديدة.

أداء مسرح مركز Xiqu المقهى يورونيوز

ولا يستضيف المركز عروضًا مسرحية رائعة فحسب، بل يستضيف أيضًا عروض الأفلام وورش العمل والندوات ومهرجان الأوبرا الصينية السنوي.

الأوبرا الكانتونية: تحديث مشهد الفن القديم

الأوبرا الصينية هي شكل فني عمره آلاف السنين. يُعتقد أنها بدأت في عهد أسرة تانغ في عهد الإمبراطور مينغ هوانغ (712-755) الذي أنشأ أول فرقة مسرحية في البلاد "حديقة الكمثرى".

الأصول الدقيقة للأوبرا الكانتونية، المعروفة أيضًا باسم "دراما قوانغدونغ"، قيد المناقشة ولكن يمكن إرجاعها إلى عهد أسرة مينغ في القرن السادس عشر، في عهد الإمبراطور جياجينغ (1522-1566).

يُعتقد أن هذا النوع من الفن قد تطور في مقاطعة قوانغدونغ خلال عهد أسرة سونغ في القرن الثاني عشر.

إحدى الاختلافات الرئيسية بين الأوبرا الصينية والكانتونية هي اللغة: يتم أداء الأوبرا الصينية عادة بلغة الماندرين بينما يتم تنفيذ النمط الآخر باللغة الكانتونية، وهي اللغة السائدة في هونغ كونغ.

وفي عام 2009، تم إدراج الأوبرا الكانتونية ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

تطوير الأعمال الفنية في غرب كولون

لكن دار الأوبرا الرائعة ليست كل ما تقدمه منطقة غرب كولون. حيث يمكن لعشاق الفن وجامعي الأعمال الفنية أيضًا ممارسة الأعمال التجارية هنا.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ قوة رائدة في تجارة الفن العالمية.

إن سهولة السفر والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والميناء الحر للأعمال الفنية تجعل من هونغ كونغ مكانًا استراتيجيًا "ضروريًا" لأي عمل فني.

فيليبس تتبع كوساما إلى معرض شيوتا يورونيوز

وقد اتخذت شركة فيليبس للمزادات العالمية، التي تستقر في غرب كولون منذ عام 2015، خطوة لتوسيع نطاق وجودها في المنطقة.

يقول جوناثان كروكيت، رئيس دار مزادات فيليبس: "لقد اخترنا أن نكون هنا في غرب كولون، وهي بلا شك واحدة من المناطق الثقافية الرائدة في العالم، حيث يقع متحف M plus على بعد عشرة أمتار فقط من الطريق، ومتحف قصر هونغ كونغ هنا على عتبة بابنا، فهو يضيف تآزرًا جميلاً بين الجانب المتحفي والجانب التجاري".

تشعل هونغ كونغ الإثارة بين مجتمع الفن الآسيوي النابض بالحياة.