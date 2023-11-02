شاهد: فلسطينيون يشيعون جثمان فتى ذي 14 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

شيع الفلسطينيون في مدينة البيرة بالقرب من رام الله جثمان أيهم الشافعي، الفتى الفلسطيني الذي قتله الجيش الإسرائيلي أثناء مداهمة في مدينة البيرة.

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قتل ثلاثة فلسطينيين الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب خمسة آخرون بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وقتل إسرائيلي عندما أطلق فلسطينيون النار على سيارته في شمال الضفة، وفق مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل "قصي مزيون قرعان (19 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بين شبان والجيش الذي توغّل داخل مدينة قلقيلية". كما أفادت عن مقتل "الفتى أيهم محمود الشافعي (14 عاما) في مدينة البيرة خلال مواجهات" مع قوة إسرائيلية "كانت تنفذ عملية اعتقال في المنطقة" حيث قتل فلسطيني آخر "يزن عثمان بكر شيحة (24 عاما)".

وجرح خمسة فلسطينيين في المواجهات، إصابات ثلاثة منهم "خطرة"، وفق المصدر ذاته. وأشارت الوزارة إلى وفاة الفتى حمدان عمر حمدان (14 عاما) متأثراً بإصابة برصاص إسرائيلي الاثنين الماضي في نابلس.

في شمال الضفة الغربية، قتل إسرائيلي عندما أطلق فلسطينيون النار على سيارته لدى مرورها قرب مستوطنة عيناف، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي. وأعلن ناطق باسم الجيش أن الرجل تعرض لهجوم بإطلاق النار بالقرب من مستوطنة عيناف القريبة من مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وقال الجيش"أطلق إرهابيون النار باتجاه سيارة إسرائيلية، ما أدى إلى انقلابها. ونصبت قوات الجيش حواجز على الطرق في المنطقة وتقوم بملاحقة المنفذين". وكان المتحدث الرسمي باسم خدمة الإسعاف والطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" بنتزي لاندسبيرغ. وأضاف "انقلبت السيارة بالقرب من قرية بيت ليد بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية. كان فيها رجل (35 عامًا) إسرائيلي (...) أعلنت وفاته".

ووصف رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية يوسي دغان هجوم إطلاق النار "بأنه خطير، ونتائجه خطيرة. نحن جميعًا نشدّ على أيدي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن".

وشنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية عبر حدود قطاع غزة على أراض إسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وتردّ الدولة العبرية منذ ذلك التاريخ بقصف مكثف على قطاع غزة المحاصر أوقع حتى الآن أكثر من تسعة آلاف قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتصاعد التوتر منذ بدء الحرب قبل 27 يوما في الضفة الغربية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، تتخللها مواجهات مع شبان غالبا ما توقع قتلى. وارتفع عدد الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين إلى 132 فلسطينيا.