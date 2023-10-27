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روسيا تقصف إيزيوم وتتهم أوكرانيا بشنّ هجوم بمسيّرات على محطة نووية

محطة للطاقة النووية
محطة للطاقة النووية Copyright Sergei Grits/AP.
بقلم:  Euronews
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أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن هذا الهجوم الذي وقع مساء الخميس، وقالت الشركة المشغّلة أنه تمّ وقف هجوم بثلاث مسيّرات عدوّة على محطة كورسك للطاقة النووية. لم يؤثر هذا الحدث على تشغيل المحطة.

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اتهمت روسيا أوكرانيا الجمعة بشنّ هجوم بمسيرّات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، دون التسبب في أضرار أو زيادة في النشاط الإشعاعي.

وقالت الشركة المشغّلة للمحطة على تلغرام: "مساء 26 تشرين الأول/أكتوبر، تمّ وقف هجوم بثلاث مسيّرات عدوّة على محطة كورسك للطاقة النووية. لم يؤثر هذا الحدث في تشغيل المحطة".

وتابعت الشركة أن “الإشعاع الخلفي في محطة توليد الكهرباء في كورسك وفي المنطقة التي تقع فيها هو عند المستوى الطبيعي”، موضحة أن الهجوم “لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار”.

من جانبها، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن هذا الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 11:50 مساء الخميس، دون أن تحدد أنه استهدف محطة الطاقة النووية.

وفي الجانب الأوكراني، أصيب ثمانية من رجال الإطفاء بجروح في قصف روسي، صباح الجمعة، على ثكنة في بلدة إزيوم شمال شرق البلاد، وفق وزير الداخلية إيغور كليمينكو.

كما أشار حاكم منطقة ميكولايف جنوب البلاد إلى وقوع هجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع خلال الليل، موضحا أنه لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الأوكرانية عن مقتل طفل في قصف ليلي على منطقة سومي شمال شرق البلاد.

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