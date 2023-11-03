مقتل ستة فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قـُتل ستة فلسطينيين الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

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وذكرت الوزارة أن ثلاثة من هؤلاء الفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاماً قتلوا في جنين حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة في شمال الضفة الغربية، وحيث قتل فلسطينيان آخران بنيران الجيش الإسرائيلي مساء الخميس.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، أن اثنين من الفلسطينيين الستة قتلا الجمعة "من جرّاءِ قصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين في مخيم جنين".

وفي منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية قتل فلسطينيان يبلغ أحدهما 33 عاماً والآخر 36 عاماً برصاص القوات الاسرائيلية "خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب المدينة"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة "وفا". وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "ردت بإطلاق النار" بعد أن ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة باتجاه الجنود في أثناء مصادرتهم معدات "لتصنيع الأسلحة".

وقتل فلسطيني يبلغ 29 عاماً، من جرّاءِ إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه، "خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين"، شمال القدس، حسب المصادر نفسها.

وفي نابلس في شمال الضفة، توفي فلسطيني يبلغ 19 عاماً الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية تل جنوب، الأربعاء الماضي، حسب ما أكدت الوزارة.

وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن قواته "تقوم بعمليات ضد حماس" في أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في جنين ونابلس. وقُتل الخميس ثلاثة فلسطينيين وإسرائيلي في أعمال عنف في مناطق عدة في الضفة الغربية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية وخدمات الطوارئ الإسرائيلية.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، حيث قتل أكثر من 140 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، حسب السلطة الفلسطينية.

كذلك شهدت الضفة الغربية هجمات فلسطينية ضد مستوطنات وقوات إسرائيلية. واعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حوالي 1900 فلسطيني في الضفة الغربية، حسب نادي الأسير، وهي جمعية تدافع عن حقوق المعتقلين.