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شاهد: قوات إسرائيلية داخل غزة ومعارك مستعرة مع القسام

تستمر المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة
تستمر المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي صورا لتوغل بري في غزة بعد نحو شهر من الحرب الأسوأ على القطاع

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وتشتد المعارك في القطاع بين الجيش الإسرائيلي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنود كثفوا العمليات البرية في شمال القطاع بدعم مدفعي سعيا لتدمير "معقل" حماس في مدينة غزة،بينما أكد تعرضه لعدد من الهجمات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية على غزة، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحماس. لكن الضربات الجوية الليلية أوقعت العشرات من القتلى في مخيم المغازي وسط القطاع بحسب وزارة الصحة. كما أصاب صاروخا السبت مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها نازحون في مخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

قتل حتى صباح الأحد أكثر من 9500 فلسطيني، سبعون بالمئة منهم من الأطفال والنساء. هذا الوضع الإنساني الصعب في غزة لا يبدو أنه سينتهي قريبا في ظل رفض إسرائيل وضع هدنة إنسانية. 

ويرفض وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وقف إطلاق النار ويدعم إسرائيل في حربها بزعم أن هدنة لأيام قد تمنح حماس الوقت لتجميع قواتها حسب رأيه.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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