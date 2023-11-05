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وزير إسرائيلي: إسقاط قنبلة نووية على غزة خيار ممكن ونتنياهو يرد

على اليمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على اليسار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو
على اليمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على اليسار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو Copyright @Eliyahu_a
بقلم:  يورونيوز
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قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو وهو كتلة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير البرلمانية إن إسقاط قنبلة نووية على غزة هو "أحد الاحتمالات"

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وفي مقابلة مع راديو كول بِرَاما، أكد الوزير الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، أن أحد خيارات إسرائيل في هذه الحرب التي تشنها على غزة، هو أسقاط قنبلة نووية على القطاع.

ينتمي إلياهو إلى حزب إيتمار بن غفير اليميني المتطرف، ويرفض كذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث قال: " لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين(..) لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".

كما قال إلياهو في تعليقه على مصير سكان غزة "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".

واعترض الوزير المتطرف على التلويح بأعلام فلسطين أو حماس مؤكدًا أن أي شخص يقوم بذلك "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض."

بعد هذه التصريحات، قال نتنياهو في بيان: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع". مضيفا "أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقًا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر”.
بينما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد التصريح ووصفه بأنه “تصريح مرعب ومجنون من وزير غير مسؤول”.

المصادر الإضافية • وكالات

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