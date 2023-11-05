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شاهد: في أكبر احتجاج على الحرب حتى الآن.. مئات آلاف الإندونيسيين يتظاهرون في جاكارتا لدعم غزة

جانب من المظاهرات التي انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا
جانب من المظاهرات التي انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا Copyright Dita Alangkara/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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شارك مئات آلاف الإندونيسيين في مسيرة داعمة لغزة داعين إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

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نظم الاحتجاج مجلس العلماء الإندونيسي، الهيئة الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد. وضم طوائف دينية متنوعة تجمعوا في العاصمة جاكارتا للتنديد بالحرب، والقصف الإسرائيلي المتواصل منذ نحو شهر على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون، الذين ارتدى العديد منهم أوشحة كتب عليها "أنقذوا فلسطين"، شعارات تدين تصرفات إسرائيل في غزة، بينما ملأوا حديقة النصب التذكاري الوطني في وسط جاكرتا، ولوحوا بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية.

ويعتبر هذا التجمع هو الاحتجاج الأكبر على الحرب حتى الآن، وحضره العديد من الوزراء والسياسيين بمن فيهم وزيرة الخارجية وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي ورئيس مجلس النواب بوان ماهاراني. 

ويستمر القتال في غزة لليوم الثلاثين منذ تنفيذ حماس عملية "طوفان الأقصى". قتل حتى الآن أكثر من 9488 شخصا في غزة بحسب وزارة الصحة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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