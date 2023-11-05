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صدمة في إسرائيل: هل قامت ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي بجمع تبرعات لأطفال غزة؟

إيلا إيمهوف خلال حملة هاريس الرئاسية في أوكلاند، كاليفورنيا.
إيلا إيمهوف خلال حملة هاريس الرئاسية في أوكلاند، كاليفورنيا. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيلا إيمهوف ابنة زوج كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن قامت بجمع "أكثر من 19 مليون دولار لأطفال غزة من خلال حملة لجمع التبرعات على موقعها الرسمي في منصة انستغرام

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ووفقا لجيروسالم بوست الأحد، قامت عارضة الأزياء إيلا إيمهوف بتجميع حوالى 7.8 مليون دولار لصالح صندوق لإغاثة أطفال غزة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ووفقا للصحيفة  نشرت “إيلا أمهوف” الرابط الخاص بصندوق مساعدة أطفال غزة على حسابها على إنستغرام، مرفقة  “قلقة للغاية بشأن تأثير الحرب على أطفال غزة”.

وأمهوف البالغة 24 عاما، وهي ابنة المحامي اليهودي الأمريكي داغ أمهوف، الذي يعتبر "الرجل الثاني" في الولايات المتحدة لكونه زوج هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ30 مع استمرار القصف الإسرائيلي ومقتل أكثر من 9770 فلسطينيا أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الأحد.

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