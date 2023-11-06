EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: طلعت برهوم.. .رجل من غزة قـُتل أطفاله الأربعة وزوجته بصاروخ إسرائيلي

عائلة طلعت برهوم وأقرباؤه يبكون أحباءهم الذين قتلتهم غارة إسرائيلية
عائلة طلعت برهوم وأقرباؤه يبكون أحباءهم الذين قتلتهم غارة إسرائيلية Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

طلعت، الموظف في أحد مستشفيات رفح، كان مداوما في عمله، وصُدم عندما جاءت أسرته بأكملها محملة كجثث في سيارات الإسعاف.

اعلان

فقد طلعت برهوم في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، زوجته وأولاده الأربعة في قصف إسرائيلي على المدينة.

 يعمل طلعت مديرا للعلاقات العامة في المستشفى، ويقول إنه كان في العمل عندما بدأت جثامين الضحايا والمصابون يصلون إلى المستشفى، ليدرك أن من بين القتلى زوجته ميسون وأطفاله الأربعة، الذي كان أصغرهم، أحمد، يبلغ من العمر ثمانية أشهر فقط، والآطفال الآرخون كانوا في الـ10، الـ12 والـ14 من العمر. ويضيف الأب أن صاروخا إسرائيليا أصاب منزل العائلة مباشرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إصابة 8 أشخاص ودمار يطال متحف للفنون الجميلة في قصف روسي على أوديسا

وصول مجموعة جديدة من الجرحى ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى مصر بعد إعادة فتح معبر رفح

أيقونة المقاومة الشعبية.. إسرائيل تعتقل الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي

قصف قتل مستشفيات مدنيون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني