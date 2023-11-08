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سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة تفقد 58 من أفراد عائلتها في القصف الإسرائيلي على غزة

ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة مع الائتلاف اليساري في باريس
ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة مع الائتلاف اليساري في باريس Copyright THOMAS SAMSON / AFP
بقلم:  يورونيوز
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أدانت هالة أبو حصيرة سفيرة فلسطين لدى فرنسا العمليات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة مشيرةً إلى أنّ 58 من أفراد عائلتها قضوا في القصف على الأحياء السكنية من بينهم 28 ما زالوا تحت الأنقاض

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ونشرت السفيرة أبو حصيرة، خبراً على منصة "إكس"، قالت فيه: "لقد قمنا للتو بدفن 30 من أبناء عمومتي وأبنائهم وأحفادهم. ولا يزال 28 منهم تحت الأنقاض". 

وتابعت: "تواصل إسرائيل عمليات الاغتيال، بالتواطؤ والضوء الأخضر من أولئك الذين كتبوا ما يسمى بـ”القانون الدولي”، الذي كتب أساساً لحماية البشر وتجنب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". 

وأشارت هالة أبو حصيرة، منذ بداية الحرب على غزة، إلى أنّ ما يحدث هو "إبادة جماعية بقرار رسمي وعلني إسرائيلي من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو"، على ما جاء في حديثها مع فرانس 24.

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