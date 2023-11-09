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وزارة الصحة الإسرائيلية تسهل إجراءات استخراج الحيوانات المنوية من الجنود القتلى

جنود إسرائيليون يحملون نعش رقيب أول لافي ليبشيتز خلال جنازته في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس،
جنود إسرائيليون يحملون نعش رقيب أول لافي ليبشيتز خلال جنازته في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس، Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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سمحت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسهيل إجراءات استخراج الحيوانات المنوية من الجنود القتلى أو المدنيين الذين قضوا خلال الحرب على قطاع غزة.

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وأنشأت وزارة الصحة وحدة خاصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع الجيش الإسرائيلي والمستشفيات الأربعة التي تضم بنوك الحيوانات المنوية ومساعدة العائلات الحصول على الأوراق الحكومية المطلوبة بعد الوفاة.

وبحسب الأطباء يجب استخراج الحيوانات المنوية خلال 24 ساعة بعد الوفاة لزيادة فرص بقائها على قيد الحياة.

وتم استخراج الحيوانات المنوية من 33 إسرائيليا الشهر الماضي – أربعة منهم مدنيون والباقي جنود، ووفقا لصحيفة هآرتس.
وقامت الوزراة بتجاوز خطوات قانونية نظرا للوضع الراهن، حيث كان استخراج الحيوانات المنوية بهذه الطريقة سابقا، يمر بعدة خطوات منها قرار من المحكمة.

المصادر الإضافية • وكالات

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