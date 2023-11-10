شاهد: للجمعة الخامسة على التوالي.. إسرائيل تمنع الوصول إلى المسجد الأقصى ولم يبق إلا الشارع للصلاة

بقلم: يورونيوز

أدى نحو 4 ألاف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بينما أدت مجموعة أخرى صلاتهم في الشوارع المجاورة للمسجد بسبب منع القوات الإسرائيلية دخولهم.

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وقامت الشرطة الإسرائيلية بنشر قواتها بكثافة في أنحاء مدينة القدس الشرقية، في ظل منع الفلسطينيين من الضفة الغربية وفلسطينيي 1948 من الوصول للأقصى.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان نشرته الجمعة، منع القوات الإسرائيلية "المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المصلين."

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الجمعة أن حصيلة ضحايا القصف الاسرائيلي ارتفعت إلى 11078 قتيلًا من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.