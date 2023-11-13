رؤساء بلديات غزة يحذرون من موت السكان عطشاً بعد توقف محطات المياه مع نفاد الوقود

بقلم: يورونيوز

حذر رؤساء بلديات قطاع غزة اليوم الإثنين، من خطر موت السكان عطشاً في جنوب القطاع بعد توقف جميع محطات المياه عن العمل بفعل نفاد الوقود.

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وقال أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء بلديات جنوب القطاع إن مخزون السولار اللازم لتشغيل 80 بئراً لاستخراج المياه قد نفد، مشيراً إلى حدوث كارثة حقيقية.

وتابع في المؤتمر الذي عقد في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس: "اليوم وفي هذه الساعات التي نتحدث فيها، تم استنفاد كامل مخزون السولار لدى البلديات. وفي حالة توقف الآبار وعدم توريد السولار بشكل عاجل، فإننا أمام مأساة الموت عطشاً لجميع السكان والبالغ عددهم في قطاع غزة والبالغ عددهم في قطاع غزة إجمالا مليونين و300 ألف نسمة".

وحذر الصوفي أيضاً من توقف كامل لمضخات الصرف الصحي، مشيراً إلى ما أدى إليه ذلك من طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والأحياء. وقال الصوفي إن ذلك "شكّل مكرهة صحية وبيئية وانتشاراً للأمراض".

وتابع: "ونشهد الآن تدهوراً في الحالة البيئية والناتج عن تراكم النفايات في الشوارع والأزقة وكافة الأحياء وانتشارا للأمراض والأوبئة بكافة أنواعها".

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ38 من مؤدية إلى مقتل 11 ألفاً و187 فلسطينياً على الأقل، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 28 ألفاً.