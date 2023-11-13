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فرق الاغاثة الهندية تقول إن العمال الـ40 سالمون بعد انهيار نفق شمالي الهند

انهيار نفق شمال الهند.
انهيار نفق شمال الهند. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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قالت فرق الإغاثة في شمال الهند الاثنين إنها تواصلت مع جميع العمال البالغ عددهم 40 والذين حوصروا منذ الأحد بعد انهيار نفق كانوا يعملون على شقّه في ولاية أوتارخند.

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وقال المسؤول في القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في بيان كارامفير سينغ بهانداري "جميع العمال الأربعين المحاصرين داخل النفق بخير. أرسلنا لهم الماء والطعام".

وكانت الشرطة قد أعلنت أن الحادث وقع عند نحو الساعة الرابعة صباحاً، عندما انهار جزء يبلغ طوله 150 متراً، من النفق الذي يمتد بطول 4 كيلومترات ونصف كيلومتر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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