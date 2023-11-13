فرق الاغاثة الهندية تقول إن العمال الـ40 سالمون بعد انهيار نفق شمالي الهند

بقلم: يورونيوز

قالت فرق الإغاثة في شمال الهند الاثنين إنها تواصلت مع جميع العمال البالغ عددهم 40 والذين حوصروا منذ الأحد بعد انهيار نفق كانوا يعملون على شقّه في ولاية أوتارخند.