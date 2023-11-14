وزير الجيوش الفرنسية في جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل

بقلم: يورونيوز

يجري وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو جولة في الشرق الأوسط بين الثلاثاء والجمعة، تقوده على الخصوص إلى إسرائيل، في أول زيارة لوزير دفاع فرنسي إلى الدولة العبرية منذ العام 2000.

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قالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان إن الجولة، التي يقوم بها لوكورونو "بطلب من رئيس الجمهورية" إيمانويل ماكرون، ستشمل أيضا مصر والسعودية والإمارات وقطر. وذلك بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت الوزارة أن لوكورنو سيتطرق في كل محطة منها إلى وضعية الرهائن والمفقودين والوضع الإنساني والأمني في غزة.

وسجل مقتل 40 فرنسيا وفقدان ثمانية آخرين، بينهم رهائن، في الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان ماكرون زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية نهاية الشهر الماضي، وكذا الأردن ومصر، بهدف السعي لتفادي التصعيد العسكري في المنطقة.

تقصف إسرائيل من دون هوادة قطاع غزة منذ الهجوم الدامي الذي شنته الفصائل الفلسطينية في غلاف غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الإثنين أن 11 الفا و240 فلسطينيا قتلوا في القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع. وبين القتلى 4630 طفلا و3130 امرأة، وفق المصدر نفسه، فيما قتل نحو 1200 شخص في إسرائيل قضوا في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى، بحسب السلطات الإسرائيلية.