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فيديو: حماس تعرض الإفراج عن 70 رهينة إسرائيلية مقابل هدنة وتتهم إسرائيل بالمماطلة

صور الرهائن الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية معروضة في تل أبيب. 2023/11/12
صور الرهائن الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية معروضة في تل أبيب. 2023/11/12 Copyright AP Photo/Oded Balilty
بقلم:  يورونيوز
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أبلغت حركة حماس في تسجيل صوتي بأنها مستعدة للإفراج عن 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة تتضمن وقفا لإطلاق النار وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

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قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لإطلاق سراح 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها خمسة أيام تتضمن وقفا لإطلاق النار، وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة. 

واتهم المتحدث العسكري إسرائيل بالمماطلة في المحادثات التي توسطت فيها قطر، بغرض تسريح 240 رهينة تقريبا، تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في القطاع، منذ اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف أبو عبيدة قوله إن إسرائيل تتهرب من إتمام الصفقة، وإنه لا تهمها  حياة الفلسطينيين فقط، بل إن قتل أسراها كذلك أمر لا يهمها. 

ومنذ الهجوم الذي شنّته الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الماضي، وخلّف حسب السلطات الإسرائيلية 1200 قتيل، خلّفت القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة، حسب وزارة الصحة في غزة، أكثر من 11 ألف قتيل، ما يقارب النصف منهم من الأطفال.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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