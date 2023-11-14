شاهد: وصول أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو

بقلم: يورونيوز

أجلت روسيا العشرات من مواطنيها من قطاع غزة، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ في البلاد يوم الأحد 12 الجاري.

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ونشرت وزارة الطوارئ الروسية، لقطات مصورة لرجال الإنقاذ وهم يوزعون المياه والملابس الدافئة على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من غزة، لدى وصولهم إلى مطار دوموديدوفو، جنوب موسكو.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن إحدى طائراتها غادرت القاهرة متجهة إلى موسكو وعلى متنها 70 مواطناً روسياً غادروا غزة عبر معبر رفح، ثم تم نقلهم براً إلى القاهرة.

وتمّ تنظيم عملية الإجلاء من منطقة النزاع من قِبل الدبلوماسيين الروس ووزارة الطوارئ، بعد أن نددت موسكو بفترة الانتظار الطويلة هذا الأسبوع.

وأعربت وزارة الخارجية عن "صدمتها" من تصريحات مسؤولين إسرائيليين قالوا إن إجلاء المواطنين الروس قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين، مع رغبة نحو 500 روسي في المغادرة.

وكان المبعوث الإسرائيلي إلى موسكو قد صرّح لوسائل الإعلام الرسمية الروسية الأسبوع الماضي إنه مع مغادرة ما بين 500 و600 شخص كل يوم، وانتظار 7000 شخص عملية إجلائهم، قد يستغرق الأمر أسبوعين لإخراج المواطنين الروس من غزة.