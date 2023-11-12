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شاهد: روسيا تجلي 60 مواطنًا من قطاع غزة عبر معبر رفح

إجلاء المواطنين الروس من غزة
إجلاء المواطنين الروس من غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قُتل أكثر من 11070 فلسطينيًا، ثلثاهم من النساء والقاصرين، منذ بدء الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن أكثر من 60 مواطنًا روسيًا عبروا معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وتم تنظيم عملية الإجلاء من منطقة النزاع من قبل الدبلوماسيين الروس ووزارة الطوارئ.

إجلاء المواطنين الروس من غزة
إجلاء المواطنين الروس من غزةAP Photo

وقالت الوزارة في بيان لها إن عمال الطوارئ قدموا المساعدة الطبية والنفسية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم عند الحاجز.

ومن المتوقع أن يتم إرسال جميع الروس الذين عبروا الحدود يوم الأحد إلى القاهرة حيث مقر وزارة الطوارئ الروسية لاستكمال جميع الأوراق اللازمة، بحسب الوزارة.

وقُتل أكثر من 11070 فلسطينيًا، ثلثاهم من النساء والقاصرين، منذ بدء الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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