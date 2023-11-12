شاهد: روسيا تجلي 60 مواطنًا من قطاع غزة عبر معبر رفح

بقلم: يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
قُتل أكثر من 11070 فلسطينيًا، ثلثاهم من النساء والقاصرين، منذ بدء الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن أكثر من 60 مواطنًا روسيًا عبروا معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.
وتم تنظيم عملية الإجلاء من منطقة النزاع من قبل الدبلوماسيين الروس ووزارة الطوارئ.
وقالت الوزارة في بيان لها إن عمال الطوارئ قدموا المساعدة الطبية والنفسية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم عند الحاجز.
ومن المتوقع أن يتم إرسال جميع الروس الذين عبروا الحدود يوم الأحد إلى القاهرة حيث مقر وزارة الطوارئ الروسية لاستكمال جميع الأوراق اللازمة، بحسب الوزارة.
وقُتل أكثر من 11070 فلسطينيًا، ثلثاهم من النساء والقاصرين، منذ بدء الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.