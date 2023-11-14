بعد احتجازهم في منطقة خطيرة في ميانمار.. الإفراج عن 19 كوريا جنوبيا

بقلم: يورونيوز

أفرج عن تسعة عشر مواطنا كوريا جنوبيا كانوا محتجزين لدى "شركة غير قانونية"، في منطقة "المثلث الذهبي" الخطرة في ميانمار، وفق ما أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية الثلاثاء.

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وكانت سيول أبلغت مطلع تشرين الأول/أكتوبر أن رعايا لها محتجزين من طرف "شركة غير قانونية"، مجهولة في ولاية شان قرب الحدود مع تايلاند.

وقامت السلطات بدهم هذه الشركة، بطلب من سيول، بحسب ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان.

وأفادت "إن المواطنين الكوريين الجنوبيين الـ19 نقلوا بكل أمان إلى رانغون من طرف الشرطة في ميانمار".

وأوضح مصدر في مطار العاصمة لوكالة فرانس برس إنهم "غادروا هذا الصباح في رحلة مباشرة نحو مطار إنشيون" بكوريا الجنوبية.

وكانوا محتجزين في مدينة تاشيليك الواقعة في منطقة "المثلث الذهبي" المعروفة بخطورتها، وهي تمتد على أجزء من لاوس والتايلاند وبورما.

وتنتشر فيها منظمات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والاتجار في البشر ومختلف أنواع الجرائم الالكترونية.

ولم تكشف سلطات كوريا الجنوبية أي معلومات حول الشركة الضالعة في هذه القضية، ولا عن الأشخاص الذين كانوا محتجزين.

وسبق لوزارة خارجيتها أن أصدرت في آب/أغسطس تنبيها للمسافرين حول المخاطر في منطقة "المثلث الذهبي".

وجاء هذا التنبيه في أعقاب معلومات تفيد أن مواطنين كوريين جنوبيين اضطروا في تلك المنطقة للقيام بأعمال إجرامية تحت التهديد، لا سيما سرقة معطيات شخصية لضحايا عبر اتصالات هاتفية احتيالية.