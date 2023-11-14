شاهد: "إسرائيل المعقل الوحيد للحرية في الشرق الأوسط".. مسيرة في واشنطن للمطالبة بتحرير رهائن حماس

بقلم: يورونيوز

نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع واشنطن الثلاثاء للمشاركة في تظاهرة دعماً لإسرائيل واحتجاجاً على معاداة السامية، وذلك رداً على أسابيع من التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في الولايات المتحدة المنقسمة إزاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

اعلان

ومن المتوقع أن يلقي أعضاء كبار في الكونغرس كلمات أمام الحشد في ساحة ناشونال مول قرب مبنى الكابيتول. ورفعت الحشود لافتات تطالب حركة حماس بالإفراج عن المحتجزين.

ووسط الجدل الحاد في الولايات المتحدة إزاء حجم الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم المباغت الذي شنته الحركة الفلسطينية ضد الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال المشارك في التظاهرة سيرغي كرافتشيك: "بالطبع ندعم إسرائيل.. نحن نفعل بالضبط ما ينبغي علينا القيام به".

وأضاف كرافتشيك (64 عاما) أنه "فخور" برؤية الأعداد الكبيرة للاشخاص الذين نزلوا إلى شوارع واشنطن، حيث من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في التظاهرة.

وتطالب التظاهرة بوقف معاداة السامية وتدعو لإطلاق سراح 240 شخصاً تحتجزهم حماس، بحسب "الاتحاد اليهودي لواشنطن الكبرى" إحدى الجهات المنظمة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ كلمة بالفيديو أمام المتظاهرين، كما يتوقع أن يلقي كل من زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون كلمة أيضاً.

ومن المتوقع أن يخاطب أفراد من عائلات الرهائن المتظاهرين.

وتأتي التظاهرة بعد احتجاجات في أنحاء البلاد للمطالبة بوقف إطلاق النار، وانتقادات للجيش الإسرائيلي.

وقال مارك مور (48 عاماً)، وهو قس مسيحي من شيكاغو، إنه يعتبر إسرائيل "المعقل الوحيد للحرية" في الشرق الأوسط، ورغم أنه يريد السلام في نهاية المطاف "أصلي من أجل السلام الذي يأتي عن طريق النصر، كي لا تستمر دوامة العنف التي لا نهاية لها".

وتم تعزيز التدابير الأمنية ما يعكس التوترات في المجتمع الأمريكي في ما يتصل بالحرب.

ونشرت الشرطة كاسحات ثلج كحواجز مؤقتة على الطرق في مكان قريب، ومركبة مدرعة. ويفتش العناصر حقائب المتظاهرين قبل السماح لهم بدخول المنطقة.

وعلى نقيض التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من نيويورك إلى لوس أنجلوس والتي ركزت على معاناة المدنيين في غزة، وجه المتظاهرون الثلاثاء غضبهم نحو حماس. وكتب على بعض اللافتات "القضاء على حماس" و"من النهر إلى البحر، نحن ندعم الديموقراطية".