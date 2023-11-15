شاهد: عرب إسرائيليون يتعرضون للملاحقة أو الطرد بسبب منشورات عن غزة

بقلم: يورونيوز

يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل، واحدة من أشرس موجات الملاحقات وتكميم الأفواه التي اتخذت أشكالاً أكثر قمعاً، وشملت اعتقالات يومية واستدعاءات للتحقيق وحرماناً من التعليم وفصلاً من العمل بشكل تعسفي، بتهمة "تمجيد الإرهاب" على مواقع التواصل.

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طُرد عشرات الطلاب العرب من المدارس والجامعات الإسرائيلية بدعوى دعمهم حماس، لمجرد أنه طالبوا بوقف إطلاق النار، وجرى طرد موظفين فلسطينيين من أماكن عملهم، واشترطت شركات في التعيين ألاّ يكون المتقدم "عربياً".

ومن بين الضحايا، الطالبة بيان الخطيب (23 عاماً) التي تم اعتقالها بسبب منشور على إنستغرام عن الأكلة الشعبية "الشكشوكة"، نشرت فيه صورة للطبق الذي طهته للفطور وعلّقت بكلمات تقول: "قريباً سنأكل شكشوكة النصر"، مرفقة بالعلم الفلسطيني.

ووصفت بيان كيف تم إيقافها عن الدراسة في الجامعة على ذمة التحقيق، واعتقالها بعد أسبوعين، واحتجازها في زنزانة مصممة لأربعة أشخاص لكنها تضم تسعة، كلهم معتقلون بسبب قضايا تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.

تكفي صورة لك على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بتاريخ 7 أكتوبر وأنت تتقاسم العشاء مع عائلتك، حتى يُوجه إليك اتهام بأنك تحتفل بهجوم حماس، وستصبح موضع شبهة أيضاً إذا شاركت آيات قرآنية.

وذكر تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، أن الحكومة الإسرائيلية تخوض حربين في وقت واحد؛ حرباً ضد "حماس" في قطاع غزة، وحرباً داخلية تقمع فيها حرية التعبير في الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستهدف إسرائيل من خلال هذه الجبهة، بقيادة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، استئصال أي شيء يمكن اعتباره تعاطفاً مع سكان قطاع غزة، أو تحريضاً على أعمال عدائية ضد المستوطنين وقوات الجيش والأمن الإسرائيلي بين السكان.

وقال مدير جمعية "مساواة" الحقوقية، جعفر فرح، لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم منذ بدء الحرب فصل نحو 150 عاملاً وحوالي 200 طالب وطالبة (عرب) من جامعات ومعاهد مختلفة" لأسباب تتعلق بإبداء آراء متضامنة مع قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها ألقت القبض على "أكثر من 200 مشتبه به بالتحريض، وتم تقديم 24 لائحة اتهام في إجراءات سريعة ضد المحرضين".

من جانبها توعدّت الشرطة الإسرائيلية بتكثيف العمل لـ"تحديد مكان المحرّضين على العنف وأعمال الإرهاب ومكافحتهم، وأولئك الذين يتعاطفون مع الإرهاب ويشيدون بهذه الأعمال في زمن الحرب، في شبكات التواصل وفي أي مكان آخر". كما قالت في بيان إنها ألقت القبض على أكثر من 200 مشتبه به بالتحريض.