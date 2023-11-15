شاهد: حلاقون يقدمون خدماتهم مجاناً للنازحين من غزة

بقلم: يورونيوز

اطلقت مجموعة من الحلاقين في رفح مبادرة للحلاقة المجانية للنازحين من شمال غزة لوقايتهم من الأمراض في هذه الظروف الصعبة.

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بادرت مجموعة من الحلاقين في رفح بقطاع غزة إلى تقديم خدماتهم المجانية للنازحين الفلسطينيين داخل المدارس حفاظاً على صحة النازحين ومنع انتشار الأوبئة.

ويقول الحلاق بكر خضر، واحد من المتطوعين حيث يمارس مهنته في الحلاقة بشكل مجاني: "نقدم مبادرة صحية هدفها محاولة مساعدة الأطفال الذين نزحوا من شمال غزة، نقوم بحلاقة شعرهم مجاناً حفاظاً على النظافة وحمايتهم من الأمراض أو الفيروسات المحتملة والأوبئة. تحاول مجموعة من الحلاقين المتطوعين، تأدية دور لخدمة مجتمعهم".